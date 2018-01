/ Viser plus loin que le handicap

En pleines fêtes de fin d’année, l’événement n’a pas déplacé les foules. Ce premier vendredi de janvier, ils ne sont qu’une poignée à avoir bravé le vent et la pluie pour se rendre au gymnase Pasteur. Sur le terrain multisports, Charles et Jean, de l’association HTS 94 (pour Handi Tir Sportif) sont pourtant à la manœuvre : les deux hommes préparent les tables de tir sur lesquelles seront disposées différentes sortes de cibles. « En handi tir, il existe plusieurs catégories, selon le handicap. Il en existe par exemple pour les tireurs ne pouvant tenir une arme sans assistance. Et les déficients visuels sont dans une catégorie à part entière », précise Charles. Tout en connectique, le dispositif installé aujourd’hui est adapté à la pratique pour déficients visuels (voir encadré). « Mais les gens peuvent venir, quel que soit leur type de handicap. Nous avons habituellement entre 8 et 20 personnes selon les séances » précise Mehdi Saci, à l’initiative du projet et de la connexion avec les membres de l’association HTS, qui apportent leur savoir-faire technique.

Faciliter les connexions

« Je suis bénévole au sein de deux associations : Valentin Haüy et Rencontres jeunes et handicap. Dans ce cadre, je donne d’ailleurs des cours de braille à Saint-Denis »,précise le sexagénaire, dionysien de longue date et devenu aveugle il y a 13 ans à la suite d’un glaucome. « J’ai rencontré Charles et Jean lors d’une journée de sensibilisation dans un lycée. Quand ils m’ont parlé du tir adapté, je leur ai dit en rigolant : “Mais je suis aveugle moi, je vais tirer sur tout ce qui bouge !” Puis j’ai essayé quelques séances et j’ai été emballé. Au-delà de la pratique, ce qui m’a plu c’est la perspective de faire sortir des personnes handicapées de chez elles, leur faire rencontrer du monde. » Toujours en ce sens, l’association envisage des séances avec les centres de loisirs, pour encourager un lien intergénérationnel et sensibiliser les plus jeunes au handicap.

Organisées pendant les vacances scolaires depuis maintenant plus d’un an, ces séances de tir adapté sont donc avant tout l’occasion de rapprocher les gens et de les sortir de l’isolement que leur handicap peut générer. « C’est l’un des objectifs de l’association Valentin Haüy. Personnellement, je suis devenu aveugle en deux mois. D’un coup, tout s’arrête : votre vie professionnelle, les amis qui vous lâchent… Il faut s’accrocher ! C’est pour cela que ces moments d’activités et de rencontres sont si gratifiants. Les non-voyants ne savent même pas que cette activité existe et qu’elle leur est accessible. Si ça peut encourager quelques-uns à voir du monde, à aller de l’avant, c’est déjà beaucoup. »

Corentin Rocher